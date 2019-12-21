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14:57 21.12.2019

Полиция начала 250 уголовных производств по игорному бизнесу в Украине

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Полиция начала 250 уголовных производств по игорному бизнесу в Украине

По факту занятия игорным бизнесом в Украине полицейские открыли 250 уголовных производств.

Как сообщается на сайте Нацполиции, производства открыты по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

В целом в стране прекращена деятельность 5,300 тыс. игорных заведений. С начала отработки правонарушителей изъято 4,400 тыс. ед. игорного оборудования. Среди изъятого – 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 27 игорных автоматов, 3,715 тыс. ед. компьютерного оборудования, 318 ед. другого компьютерного оборудования.

"Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 млн грн", - отмечается в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16.00 20 декабря должны прекратить деятельность игорных заведений. По состоянию на 15:00 пятницы сотрудники полиции сообщили об отработке более 500 заведений во всех регионах Украины.

Теги: #игорный_бизнес #полиция
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