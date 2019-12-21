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14:43 21.12.2019

В ближайшие сутки в Украине ожидаются дожди, в горах – с мокрым снегом

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В ближайшие сутки в Украине ожидаются дожди, в горах – с мокрым снегом

В ближайшие сутки в Украине ожидается влажная погода, местами с осадками, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 22 декабря, ночью ожидаются умеренные дожди в западных областях страны, в Закарпатье – значительные дожди, в горах – с мокрым снегом. Днем небольшие дожди ожидаются в большинстве областей.

Также ночью и утром по всей территории страны, кроме западного региона, возможен туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на юге местами 13-15°.

В Киеве ночью без осадков и туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория в Киеве, 22 декабря самая высокая температура днем была 10° тепла в 1989 году, самая низкая ночью – 20,2° ниже нуля в 1967 году.

В понедельник 23 декабря в большинстве областей страны ожидаются дожди, в западных областях – значительные. В восточных областях днем без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях – северо-западный, 7-12 м/с. На юге, востоке и в центре возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 6-12°, на юге – до 13-15°.

В Карпатах ожидается сильный мокрый снег и метели, температура в течение суток будет держаться около нуля.

В Киеве временами дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем – до 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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