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14:03 21.12.2019

В Киеве в воскресенье перекроют движение по проспекту Любомира Гузара с 09.00 до 17.00

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В Киеве в воскресенье перекроют движение по проспекту Любомира Гузара с 09.00 до 17.00

Киевские власти сообщили о перекрытии движения в воскресенье,22 декабря, по проспекту Любомира Гузара с 9.00 до 17.00.

Как сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации,, над проспекктом Любомир Гузар вблизи ул. Василенко будут монтировать третью часть пешеходного моста. Это последний участок прогона.

Во время работ движение будет перекрыто.

Объехать участок можно будет по маршруту: проспект Гузара - ул. Гарматная - б-р Гавела - ул. Героев Севастополя - просп. Гузара.

Теги: #киев #движение #транспорт
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