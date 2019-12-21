СБУ просит ПриватБанк воздержаться от подачи исков в иностранные суды до их согласования с ней и с Генпрокуратурой

Служба безопасности Украины (СБУ) просит государственный ПриватБанк (Киев) обеспечить предварительное согласование исков, которые банк подает в международные судебные инстанции с ней и с Генеральной прокуратурой Украины, и воздержаться от их подачи до такого согласования.

Об этом идет речь в письме СБУ главе набсовета ПриватБанка Шерон Иски от 17 декабря, которым располагают журналисты "Радио Свобода".

"Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях с СБУ и Генпрокуратурой Украины и предшествующее согласование исков, которые подаются в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. Перед таким предшествующим согласованием прошу воздержаться от подачи новых исков", - говорится в письме.

Уточняется, что СБУ совместно с Генпрокуратурой установили, что представители ПриватБанка инициируют иски в иностранных юрисдикциях на международных арбитражах относительно взыскания средств с бывших акционеров банка, в том числе Игоря Коломойского, и привлечения их к ответственности.

По мнению СБУ, подача исков в международные арбитражи может негативно отразиться на осуществлении досудебного расследования в криминальных производствах о совершении преступлений в банковской сфере.

Пресс-служба ПриватБанка отказалась комментировать данное письмо.

Как сообщалось, ПриватБанк 18 декабря, в третью годовщину национализации инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет 2 млрд шекелей (около $600 млн).

Банк обвиняет экс-владельцев финучреждения Коломойского, который имеет украинское и израильское гражданство, и Геннадия Боголюбова в масштабном отмывании денег, которое нанесло огромный финансовый ущерб ПриватБанку, привело к его краху и последующей национализации, сообщает calcalist.co.il.

Ответчиком по делу также выступает один из крупнейших банков Израиля Discount Bank, который, обвиняется в причастности к отмыванию средств, уточняет издание. Согласно иску израильский банк должен был установить, что около $1,2 млрд, которые были направлены на его счета с 2007 по 2011 год, поступили из "токсичных фондов".

В исковом заявлении указывается, что ПриватБанк в течение 10 лет до национализации был заложником инициированных экс-акционерами сложных схем. Коломойский и Боголюбов также влияли на выдачу большого числа крупных кредитов связанных с ними компаниям.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску экс-владельца Игоря Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка.

В настоящее время Шестой апелляционных админсуд, который 19 декабря 2019 года приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда, ожидает решения Большой палаты Верховного суда по делу семьи Суркисов, по которому объявлен перерыв до 31 января 2020 года.

Дело по иску Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка, который рассматривается в Хозсуде Киева, будет возобновлено после решения Шестого апелляционного админсуда.

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственного влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн. внесенных в виде гособлигаций. Это, по словам первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, приведет к очередному признанию ПриватБанка неплатежеспособным из-за отсутствия капитала и вновь поставит вопрос о его национализации.

Как сообщалось, ПриватБанк по итогам девяти месяцев 2019 года является самым прибыльным украинским банком с показателем 27,43 млрд грн. Он также лидирует по размеру общих активов – 525,74 млрд грн. За ним следуют еще два госбанка: Ощадбанк – 274,61 млрд грн, Укрэксимбанк – 205,44 млрд грн.