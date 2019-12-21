С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга.

Согласно данным Минобороны, на луганском направлении под огнем оказались защитники населенного пункта Зайцево. Боевики в течение 45 минут вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении из станковых противотанковых гранатометов были обстреляны позиции украинских войск в районе Новотроицкого.

По состоянию на 12:30 21 декабря потерь среди украинских военнослужащих нет.