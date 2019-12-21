События

13:29 21.12.2019

С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

1 мин читать
С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга.

Согласно данным Минобороны, на луганском направлении под огнем оказались защитники населенного пункта Зайцево. Боевики в течение 45 минут вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении из станковых противотанковых гранатометов были обстреляны позиции украинских войск в районе Новотроицкого.

По состоянию на 12:30 21 декабря потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #минобороны #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 21.12.2019
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму – штаб ООС

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму – штаб ООС

18:22 20.12.2019
Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет – штаб ООС

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет – штаб ООС

18:05 20.12.2019
Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

14:35 20.12.2019
Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

13:11 20.12.2019
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного

07:26 20.12.2019
За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы

За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы

18:19 19.12.2019
Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

16:07 19.12.2019
Украина намерена формировать пояс совместной безопасности с международными партнерами в Черноморском регионе - Минобороны

Украина намерена формировать пояс совместной безопасности с международными партнерами в Черноморском регионе - Минобороны

15:40 19.12.2019
В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета

В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета

07:31 19.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

Нацгвардейцы вывели Кузьменко из зала суда, несмотря на сопротивление её сторонников

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

Полиция начала 250 уголовных производств по игорному бизнесу в Украине

В ближайшие сутки в Украине ожидаются дожди, в горах – с мокрым снегом

В Киеве в воскресенье перекроют движение по проспекту Любомира Гузара с 09.00 до 17.00

СБУ просит ПриватБанк воздержаться от подачи исков в иностранные суды до их согласования с ней и с Генпрокуратурой

В Затоке должностные лица сельсовета требовали $87 тыс за выделение земли

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

В Днепропетровской области разоблачена преступная группа, занимавшаяся созданием и продажей детской порнографии

На мосту Патона возобновлено транспортное движение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА