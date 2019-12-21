В Затоке должностные лица сельсовета требовали $87 тыс за выделение земли

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности председателя сельсовета Затоки на вымогательстве взятки.

"Должностные лица требовали от местного частного предпринимателя $87 тыс за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне", - сообщил пресс-центр СБУ в телеграм-канале.

Депутат был задержан во время получения первой части взятки в размере $11 тыс.

Во время обысков по месту проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще 1 млн 240 тыс грн.

Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам.