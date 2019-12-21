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11:42 21.12.2019

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

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Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").

Как сообщила пресс-служба НАБУ, по данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП "Безопасность", действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Они договорились содействовать участию иностранной компании "Gray Fox Logistics" (США) в исполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину "полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП".

"При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет", - сообщается в релизе.

В дальнейшем директор ГП "Безопасность" во исполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между Gray Fox Logistics и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

Как выяснило следствие, в результате таких действий Gray Fox Logistics в мае 2018 года получило от ГАХК "Артем" предоплату в сумме $8,29 млн (на время совершения преступления -217,27 млн грн), однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила.

Таким образом, была сорвана реализация согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры.

Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с декабря 2019 года вместе со следователями СБУ в рамках общей следственной группы. Следователи СБУ собрали доказательства для сообщения должностному лицу ГП "Безопасность" в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях и признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Поэтому детективами по согласованию с прокурором сообщено должностному лицу об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении о ч.5 ст.191 УК Украины.

Действия лица квалифицированы по части 2 статьи 28, части 1 статьи 111, части 5 статьи 191 УК Украины (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; государственная измена; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Теги: #оборонный_заказ #набу #безопасность
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