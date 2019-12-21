В Днепропетровской области разоблачена преступная группа, занимавшаяся созданием и продажей детской порнографии

Киберполиция разоблачила в Днепропетровской области преступную группу в создании и продаже детской порнографии.

Как сообщил департамент киберполиции, первичную информацию о распространении в сети видео порнографического характера с участием малолетних детей правоохранители получили от коллег из Австралии.

Во время проведения досудебного расследования украинские полицейские установили всех участников преступной группы, причастных к созданию и продаже детской порнографии.

Участники преступной группировки организовали несколько порно-студий на территории Днепропетровской области. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео. "В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за деньги, давали разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента", - отмечено в сообщении.

Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

20 декабря правоохранители провели одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где размещались порно-студии и проживают участники преступной группы. Изымается техника, которая в дальнейшем будет направлена на экспертизу.

Дело квалифицировано по ч.5 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.