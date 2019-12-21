На мосту Патона возобновлено транспортное движение

На мосту им. Патона полностью открыто движение транспорта после ремонтных работ, которые были закончены на трое суток раньше, сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Столичные дорожники ликвидировали проседания на мосту, под которым обнаружили повреждения плиты автопроезда. "Для ее восстановления использован бетон с улучшенными качествами", - отмечается в сообщении.

Текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.