События

10:16 21.12.2019

На мосту Патона возобновлено транспортное движение

1 мин читать
На мосту Патона возобновлено транспортное движение

На мосту им. Патона полностью открыто движение транспорта после ремонтных работ, которые были закончены на трое суток раньше, сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Столичные дорожники ликвидировали проседания на мосту, под которым обнаружили повреждения плиты автопроезда. "Для ее восстановления использован бетон с улучшенными качествами", - отмечается в сообщении.

Текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.

Теги: #киев #мост_патона #ремонт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:02 21.12.2019
В Киеве в многоэтажном доме произошел пожар, два человека погибли - ГСЧС

В Киеве в многоэтажном доме произошел пожар, два человека погибли - ГСЧС

20:24 20.12.2019
В Киеве за сутки полиция обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

В Киеве за сутки полиция обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

19:01 20.12.2019
ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

16:42 20.12.2019
Полиция открыла дело и задержала трех граждан Беларуси из-за потасовки с правоохранителями в центре Киева

Полиция открыла дело и задержала трех граждан Беларуси из-за потасовки с правоохранителями в центре Киева

12:45 20.12.2019
В результате потасовки на Крещатике пострадали четверо правоохранителей – полиция

В результате потасовки на Крещатике пострадали четверо правоохранителей – полиция

08:33 20.12.2019
В Киеве проводят охрану хвойных насаждений и обустраивают 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников

В Киеве проводят охрану хвойных насаждений и обустраивают 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников

08:12 20.12.2019
Запорожская АЭС вывела блок №3 на плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №3 на плановый ремонт

20:08 19.12.2019
Еще 4 улицы Киева, включая Горького и Маршала Гречко, получили новые названия

Еще 4 улицы Киева, включая Горького и Маршала Гречко, получили новые названия

17:26 19.12.2019
Киевские власти отмечают прогресс во внедрении амбулаторного лечения туберкулеза

Киевские власти отмечают прогресс во внедрении амбулаторного лечения туберкулеза

11:05 19.12.2019
"ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 г установил киевлянам около 20 тыс. смарт-счетчиков

"ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 г установил киевлянам около 20 тыс. смарт-счетчиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

Нацгвардейцы вывели Кузьменко из зала суда, несмотря на сопротивление её сторонников

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

В Днепропетровской области разоблачена преступная группа, занимавшаяся созданием и продажей детской порнографии

Пиротехники изъяли 32 взрывоопасных предмета за минувшие сутки в Луганской области

Запорожские правоохранители выявили порностудии, с участием малолетних детей

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает его строительство в ожидании разъяснений о механизме санкций

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму – штаб ООС

Активисты выступают за предоставление Припяти юридического статуса

Главный госинспектор Харьковской таможни подозревается в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба более 500 тыс. грн - ГБР

Правоохранители готовы обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников - Яровой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА