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09:55 21.12.2019

Пиротехники изъяли 32 взрывоопасных предмета за минувшие сутки в Луганской области

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Пиротехники изъяли 32 взрывоопасных предмета за минувшие сутки в Луганской области

Пиротехнические расчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проверили за минувшие сутки 2,11 га местности в Луганской области, изъяв 32 единицы взрывоопасных предметов.

"Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском районах и в г.Рубежное, где было обнаружено и изъято 32 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 6 артиллерийских снарядов, 6 минометных мин, 5 инженерных боеприпасов, 2 подрывника и 13 гранат", - сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Теги: #пиротехники #луганская_область
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