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08:02 21.12.2019

В Киеве в многоэтажном доме произошел пожар, два человека погибли - ГСЧС

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В Киеве в многоэтажном доме произошел пожар, два человека погибли - ГСЧС

20 декабря вечером в Подольском районе Киева в квартире на девятом этаже 16-ти этажного жилого дома возник пожар, два человека погибли, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 "20 декабря в 20 часов. 25 мин. В ГСЧС поступило сообщение, что в Подольском районе по переулку Апрельский, 6 в квартире на девятом этаже 16-ти этажного жилого дома возник пожар. В 22 ч. 01 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 18 м2. На пожаре погибли 2 человека, спасено 4 человека (из них одна женщина и ребенок 2017 г.р. госпитализированы с признаками отравления продуктами горения), эвакуированы 15 жильцов дома (из них 3 ребенка)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #киев #погибшие #украина #пожар
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