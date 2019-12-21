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07:17 21.12.2019

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму – штаб ООС

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Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Четыре обстрелы позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Крымского – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Славное, Каменка, Дутовка, Васильевка.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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