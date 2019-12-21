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05:26 21.12.2019

Активисты выступают за предоставление Припяти юридического статуса

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 Активисты выступают за предоставление Припяти юридического статуса и создание там научно-исследовательского музейно-образовательного комплекса.

"Города Припять юридически не существует... Вообще со стороны агентства (Государственное агентство по управлению зоной отчуждения - ИФ) в последние два года появились достаточно интересные попытки все-таки в правильном направлении рассматривать это место, в том числе и потому что зона начала на себя зарабатывать на туризме, и Припять стала популярна во всем мире. И даже была создана рабочая группа при Агентстве по управлению зоной отчуждения по будущему статусу города Припять",  - сказал председатель ОО "Припять.com", общественный деятель Александр Сирота на брифинге, организованном общественной инициативой "Моя Припять", в Киеве в пятницу.

По его словам, группа была создана в 2017 году, но пока заседала только дважды и ее деятельность была приостановлена.

"Я думаю, что сейчас у агентства появится новое руководство и мы этот вопрос попытаемся все-таки поднять заново, потому что этот статус крайне нужен. Опять таки, вандализм в Припяти возможен, в том числе потому, что этот город не защищен юридически, то есть это не город, это просто нагромождение радиоактивных обломков, с точки зрения текущего его статуса", - пояснил он.

Сирота сказал, что дальнейшей целью является создание научно-исследовательского музейно-образовательного комплекса в границах города Припять.

"И цель - Припять 3.0 - научно-исследовательский музейно-образовательный комплекс в границах города Припять, который даст возможность адекватно использовать и администрировать эту территорию, и даст наконец-то возможность преодолеть клеймо "мертвый город", - добавил Сирота.

Теги: #припять #украина #музей
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