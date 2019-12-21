Главный госинспектор Харьковской таможни подозревается в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба более 500 тыс. грн - ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) главному государственному инспектору Харьковской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Досудебным расследованием установлено, что таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины. Благодаря действиям инспектора, владелец товара растаможил его по льготной ставке ввозной пошлины, - сообщается на официальном сайте ГБР.

По данным ведомства, в результате действий таможенника, государственный бюджет недополучил налоги в сумме более 500 тыс.грн.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - управление внутренней безопасности ГФС Украины.