Правоохранители готовы обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников - Яровой

Работа всех органов системы МВД в праздничный период будет максимально координированная и нацелена на безопасность граждан и недопущения провокаций, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и порядка. Правоохранители системы МВД будут работать в четком взаимодействии и координации при большем количестве праздничных мероприятий на территории государства. Мероприятия, которые пройдут с участием детей, находиться на контроле в том числе и у спасателей ГСЧС", - рассказал Яровой.