Гражданин РФ пытался въехать в Украину по поддельному украинскому паспорту

Пограничники Харьковского отряда при проведении погранично-таможенного оформления поезда "Москва - Кривой Рог" обнаружили гражданина России, который пытался въехать по поддельному паспорту гражданина Украины.

"Во время проверки его паспорта эксперты по проверке документов установили, что он поддельный. Впоследствии правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина, выдававший себя за гражданина Украины, на самом деле является россиянином. Он признался, что пошел на такую хитрость, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины. По словам россиянина, поддельный документ он якобы приобрел через один из сайтов объявлений, заплатив за него $500", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину.

Кроме того, добавили в ведомстве в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.