Пелоси предложила Трампу выступить с речью "О положении страны" 4 февраля

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила президенту США Дональду Трампу выступить с ежегодным посланием к Конгрессу - речью "О положении страны" - 4 февраля 2020 года, говорится в ее заявлении.

"Я приглашаю вас выступить с посланием "О положении страны" перед обеими палатами Конгресса во вторник, 4 февраля 2020 года, в нашей Палате представителей", - говорится в ее заявлении, распространенном в пятницу.

Президент США ежегодно выступает с обращением к Конгрессу под названием "О положении страны", в котором описывает свое видение положения дел в стране, а также излагает инициативы.

Приглашение Пелоси последовало после того, как ранее на этой неделе Палата представителей проголосовала за вынесение импичмента Трампу.