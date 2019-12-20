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23:22 20.12.2019

Украина по итогам газовых договоренностей получит $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража – помощник президента

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Украина по итогам газовых договоренностей получит $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража – помощник президента

Российская сторона в ходе трехсторонних газовых переговоров согласилась выплатить украинской $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак Hromadske.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", — сказал он.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд.

"Нафтогаз" развернул охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях, но в то же время заявил, что готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет этой суммы.

Теги: #газпром #выплата #украина #долг
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