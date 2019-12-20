Только Америка и такой президент как Трамп может помочь закончить войну России против Украины - Луценко

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что только Соединенные Штаты Америки и такой президент, как Дональд Трамп могут принять историческое решение о принятии Украины в НАТО и как следствие - прекратить российскую агрессию против Украины.

"Во время встречи с Джулиани во время избирательной кампании в США я просил его, чтобы вне зависимости от того, кто возглавит Соединенные штаты, два президента (Украины и США - ИФ) встретились где-нибудь на ранчо на пару часов и приняли историческое решение о принятии Украины в НАТО. С моей точки зрения, это единственный способ закончить войну и угрозу со стороны России навсегда. Я уверен, что только Америка и, позволю себе сказать, такой президент, как Трамп могут это сделать", - заявил Луценко в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Он считает, что пример президента Рональда Рейгана, который по словам экс-генпрокурора, развалил "Империю зла" СССР, может мотивировать Дональда Трампа "сдвинуть границы свободы и демократии" к границам Российской федерации.

"Это тот шаг, который обеспечил бы Украине мир навсегда, а не перемирия или "холодную войну", - добавил Луценко.