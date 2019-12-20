У Джо Байдена был конфликт интересов - Луценко

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушал украинского законодательства, но его действия имеют признаки конфликта интересов.

"Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего из них есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности Генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно большие средства", - заявил Луценко в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Бывший глава Генеральной прокуратуры Украины добавил, что расследовать дело о возможном конфликте интересов Джо Байдена должны правоохранительные органы Соединенных штатов, несмотря на все давление со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.