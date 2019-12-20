Йованович заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 млрд дол, украденных Януковичем - Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала его встречу с своим американским визави и руководством Федерального бюро расследований США, что сделало невозможным возвращение в государственный бюджет страны 7 миллиардов долларов, украденных окружением беглого президента Виктора Януковича.

"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее: "Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высопоставленными лицами США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал". Так сказала Йованович, будучи под присягой. А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, по которой я хотел встретится. Тема эта - 7 миллиардов ворованных у Украины денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. Вот бланк, вот наша печатка и подпись моего заместителя. Между прочим, это значит ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу, измученную коррупцией и войной, страну 7 миллиардов долларов", - заявил Луценко в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Экс-генпрокурор добавил, что Йованович, как представителю Демократической партии США было невыгодно возвращение Украине указанных им 7 миллиардов долларов, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства являются ключевыми инвесторами предвыборной компании Демократической партии США. Он добавил, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.