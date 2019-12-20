Суд уменьшил размер залога для Грымчака с 6 млн грн до 2 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает сайт Судебная власть Украины, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041, то есть с 5 млн 999 тыс 283 грн до 1 млн 999 тыс 761 грн.

Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

Кроме того, 11 декабря следственный судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" экс-заместителя министра, которого следствие считает соучастником уголовного производства.

Как сообщалось, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.