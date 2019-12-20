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20:24 20.12.2019

В Киеве за сутки полиция обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

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В Киеве за сутки полиция обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

В Киеве полиция в рамках рейда по противодействию незаконной деятельности объектов игорного бизнеса обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, незаконные заведения были обнаружены в разных районах столицы. Всего за сутки были изъяты 428 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечениям симуляции азартных игр, 32 игровых автомата и 6 единиц другого игорного оборудования. Также были изъяты игорные столы, фишки и денежные средства.

Как сообщалось, правоохранители остановили деятельность почти 5 тыс 300 игорных заведений по всей Украине и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн. 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований продолжают работу по мониторингу и профилактике незаконного игорного бизнеса.

Теги: #киев #игорный_бизнес #полиция
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