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19:57 20.12.2019

Антикоррупционная конференция ООН приняла украинскую резолюцию по международному сотрудничеству в сфере возвращения активов

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Антикоррупционная конференция ООН приняла украинскую резолюцию по международному сотрудничеству в сфере возвращения активов

Антикоррупционная конференция ООН приняла разработанную Агентством по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) резолюцию "Усиление международного сотрудничества в сфере возвращения активов и управления замороженными, арестованными и конфискованными активами".

Как сообщает пресс-служба АРМА, консенсусное решение было принято на конференции стран-участниц Конвенции ООН против коррупции, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Принятие данной резолюции для Украины является своеобразным двойным рекордом - это первая в украинской истории инициатива такого рода, которая завершилась успехом, а принятый документ является дебютной для нашего государства резолюцией по вопросам выявления и розыска активов", - подчеркивают в АРМА.

К резолюции также присоединились США, Канада и Перу.

Проект резолюции был разработан АРМА по итогам анализа пробелов в существующих международных актах, а также с учетом ранее принятых резолюций и современных тенденций в сфере возвращения активов.

В резолюцию был включен ряд стратегических рекомендаций по усовершенствованию механизмов розыска незаконных активов и управления арестованным имуществом. В частности, резолюция направлена на усиление независимости и возможностей органов, уполномоченных на работу с незаконными активами.

Также резолюция усиливает механизм межведомственного и международного сотрудничества и подчеркивает необходимость усовершенствования подходов к управлению арестованными и конфискованными активами в рамках каждой отдельной юрисдикции.

Украина ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2003 году, однако это первый раз, когда украинская сторона выступила с предложением принять резолюцию.

В ближайшее время АРМА представит законопроект, учитывающий предложения принятой резолюции.

Теги: #резолюция #коррупция #оон
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