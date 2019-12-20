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19:25 20.12.2019

В Израиле критикуют МУС за рассмотрение иска о возможных военных преступлениях израильтян против палестинцев

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В Израиле критикуют МУС за рассмотрение иска о возможных военных преступлениях израильтян против палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу раскритиковал решение Международного уголовного суда о том, что у него имеются достаточные основания для проведения расследования возможных военных преступлений Израиля на палестинских территориях.

"У суда нет юрисдикции для рассмотрения этого дела. МУС имеет юрисдикцию на рассмотрение запросов, представленных суверенными государствами. Но палестинского государства никогда не существовало", - написал Нетаньяху в Twitter.

Он также заявил, что это решение прокурора МУС Фату Бенсуды "превратило МУС в политический инструмент, чтобы объявить Израиль вне закона".

"Прокурор полностью проигнорировала правовую аргументацию, которую мы ей представили. Она полностью игнорирует историю и правду, когда говорит, что сам факт проживания евреев на исторической родине их предков, на библейской земле, это военное преступление", - отмечает премьер Израиля.

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит, в свою очередь, заявил, что "суд в Гааге не имеет полномочий выносить решения о законности израильских поселений в Иудее и Самарии". Иудеей и Самарией в Израиле называют территории на Западном берегу реки Иордан по их историческому названию.

Мандельблит отмечает, что Израиль не является участником Римского статута Международного уголовного суда, а Палестина - не государство, поэтому решать вопросы в суде они не могут. Единственный, по его словам, способ - это переговоры.

Ранее Бенсуда заявила, что у МУС "есть достаточные основания для проведения расследования ситуации в Палестине". Она отметила, что далее суд уточнит географический охват территорий, которых будет касаться расследование возможных "военных преступлений". Речь может идти не только о Западном берегу реки Иордан, но и о восточной части Иерусалима и секторе Газа.

Палестинцы считают незаконным строительство Израилем своих поселений на Западном берегу Иордана.

Израиль считает, что территории, где он возвел поселения, не являются оккупированными, поскольку они перешли под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года от Трансиордании, сменившей затем название на Иорданию, а не от палестинцев. Иордания не предъявляет претензии на эти территории, поэтому Израиль заявляет, что территории являются спорными и их статус должен быть определен в ходе переговоров.

Кроме того, Израиль заявляет, что поселения можно демонтировать и вывести израильское население и напоминает ситуацию в секторе Газа, откуда Израиль окончательно вышел в 2005 году.

Теги: #реакция #мус #палестинцы #израиль
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