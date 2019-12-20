Новый состав комитета по премии Шевченко возглавил журналист Юрий Макаров, его заместитель – литературовед Тамара Гундорова

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, возглавил его журналист, телеведущий и писатель Юрий Макаров (по согласию), сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Впервые избрание состава происходило демократическим путем - в открытом диалоге с сообществами и голосованием сообществ, которое поддержал президент", - написал Бородянский на своей странице в соцсети Facebook.

При этом он перечислил всех, кто вошел в новый состав комитета: всего 18 человек, включая 16 по согласию, в их число входит и руководство комитета. Остальные двое - актриса театра и кино Римма Зюбина, а также телеведущая и журналист Алла Мазур.

Заместителем председателя Комитета стала литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Тамара Гундорова (по согласию).

Также в состав комитета вошли два лауреата Национальной премии им.Шевченко: главный режиссер Национального академического драматического театра им.Ивана Франко Дмитрий Богомазов и директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра им.Ивана Франко Ростислав Держипольский, оба по согласию.

По согласию в состав комитета также вошли киновед Владимир Войтенко, театровед Майя Гарбузюк, искусствовед Татьяна Кочубинская, музыковед, художественный руководитель Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины Любовь Морозова, музыкальный критик и журналист Игорь Панасов, главный дирижер Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества Виктор Плоскина, художник Влада Ралко, искусствовед и арт-критик Михаил Рашковецкий, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, литературовед и переводчик Ирина Славинская, поэт, литературовед и переводчик Остап Сливинский, литературный критик, литературовед Евгений Стасиневич.