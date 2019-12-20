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19:01 20.12.2019

ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

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ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил бывшему народному депутату VII и VIII созыва залог в размере 370 тыс. грн.

Также экс-нардепа обязали сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о смене места проживания и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по данному уголовному производству, сдать на хранение детективам НАБУ свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право покинуть Украину.

Как сообщалось, 18 декабря нардепу сообщили о подозрении в незаконном получении 361,5 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев". Следствие установило, что в начале марта 2017 года он получил в наследство квартиру в Киеве, но скрыл этот факт и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем депутате, члене фракции "Блок Петра Порошенко" Руслане Сольваре.

Теги: #киев #жилье #залог #депутат
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