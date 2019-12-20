Нацгвардейцы вывели Кузьменко из зала суда, несмотря на сопротивление её сторонников

Сотрудники Национальной гвардии вывели подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко из зала суда, несмотря на сопротивление пришедших её поддержать сторонников.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что в зале апелляционного суда, где утром в пятницу должно было быть заседание по рассмотрению апелляции на её арест, охрана суда и Нацгвардия пытались вытеснить людей, пришедших в суд, из зала.

"Идёт штурм... Незаконно содержат человека под стражей, и сейчас решили устроить штурм", - сказал адвокат в видеоролике-стриме, который он вел из зала суда и разместил на своей страничке в соцсети Фейсбук.

"Я буду тут стоять насмерть, пусть сюда явятся прокуроры", - эмоционально реагировал защитник на происходящее.

На видео видно большое количество нацгвардейцев, которые пытались оттеснить людей, пришедших поддержать Кузьменко. Несмотря на сопротивление, правоохранители вывели подозреваемую из зала суда.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить информацию по данному поводу ни у полиции Киева, ни у Национальной полиции.

В Генпрокуратуре заявили, что "ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда Киева стало причиной переноса Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу об избранной мере пресечения".

Сообщалось, что группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве, была обновлена, поскольку 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение касательно одного из них о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Ранее суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на 24 декабря из-за неявки прокуроров в судебное заседание.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.