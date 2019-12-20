Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в тексте сводки.

Два обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", три - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". При этом на всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.