Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт российского военного присутствия на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, после обстрела, проведенного боевиками незаконных вооруженных формирований "ЛНР", прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

"Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состоял и не состоит", - заявляют в Генпрокуратуре.

Отмечается, что доказательство будет использовано в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.