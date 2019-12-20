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18:03 20.12.2019

Новый американский корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, его вернут на Землю в воскресенье

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Новейший американский корабль Starliner, который в пятницу стартовал на орбиту, не сможет состыковаться с МКС из-за перерасхода топлива, его планируют вернуть на Землю через двое суток

Глава NASA Джим Брайденстайн на пресс-конференции в Хьюстоне сообщил, что после успешного старта ракеты на отделившемся от нее корабле возникла проблема, связанная с системой расчета времени, которая вызвала выход корабля на нештатную орбиту. Из-за нахождения на ней корабль израсходовал много топлива, в результате чего стыковка с МКС стала невозможной.

Вице-президент Boeing по космическим программам Джим Чилтон сообщил, что запаса топлива хватит для проведения посадки. Она планируется через 48 часов на полигоне NASA "Уайт-Сэндс" в штате Нью-Мексико.

По словам Брайденстайна, если бы полет был пилотируемым, то экипаж смог бы перевести корабль на ручное управление и вывести его на штатную орбиту.

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 мск) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

Теги: #сша #космос #корабль #nasa
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