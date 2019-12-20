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17:39 20.12.2019

В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров – Генпрокуратура

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В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров – Генпрокуратура

В пятницу, 20 декабря, была обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству журналиста Павла Шеремета, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

"Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины. Касательно одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019г пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности", - говорится в сообщении, обнародованном Генпрокуратурой в пятницу днем.

Также в ведомстве заявили, что "ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда Киева стало причиной переноса Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу об избранной мере пресечения".

Киевский апелляционный суд в пятницу, 20 декабря, должен был рассмотреть апелляцию на арест врача-волонтера Юлии Кузьменко, которая по версии следствия является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, однако на заседание не пришли представители прокуратуры, из-за чего оно было отложено до 24 декабря.

"Оказывается, из тысячи прокуроров в Украине никто не смог прийти на заседание, все заняты", - сказал адвокат Кузьменко Владислав Добош в видеобращении на своей странице в Фейсбук.

Адвокат подчеркнул, что он не собирается покидать зал судебного заседания и требует рассмотрения апелляции 20 декабря, как было назначено ранее. При этом Добош заверил, что его подзащитная невиновна в инкриминируемом ей преступления, и у защиты есть доказательства, которые подтверждают это.

Именно эти факты, а также непосредственное алиби Кузьменко адвокат и хотел предоставить апелляционному суду для изменения меры пресечения.

Теги: #расследование #гпу #шеремет
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