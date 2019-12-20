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17:37 20.12.2019

Дело в отношении Мартыненко было передано в швейцарский суд под давлением его же защиты - пресс-служба экс-нардепа

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Дело в отношении Мартыненко было передано в швейцарский суд под давлением его же защиты - пресс-служба экс-нардепа

Дело, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины пяти созывов Николай Мартыненко, было передано прокурором в швейцарский суд под давлением и по настоянию защиты самого Мартыненко, говорится в заявлении пресс-службы экс-нардепа.

"Швейцарский прокурор Кьоли вел расследование с августа 2013 года, а в июне 2019-го официально объявил об окончании расследования, однако отказывался передавать это дело в суд… Причина проста: там нет доказательств против Николая Мартыненко, поэтому швейцарскому прокурору хотелось переложить бремя доказывания в суде на украинские САП, НАБУ и украинский суд. Прокурор был вынужден передать дело в швейцарский суд только под давлением и по настоянию защиты Николая Мартыненко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе экс-депутата указали, что сторона защиты трижды обращалась в Федеральную прокуратуру Швейцарии письменно, однако прокурор Кьоли "продолжал игнорировать требования защиты Мартыненко". После этого у стороны защиты не осталось другой возможности добиться передачи дела, кроме официального обращения в Федеральный уголовный суд с просьбой обеспечить возможность доступа к правосудию, воспользоваться которым Мартыненко не мог, учитывая затягивание процесса по стороны прокурора. "Защита Мартыненко 18 октября 2019 года обратилась в Федеральный уголовный суд Швейцарской Конфедерации с официальной жалобой и просьбой побудить прокурора Кьоли к передаче дела в суд", - говорится в сообщении.

После очередного обращения защиты 14 ноября и официального требования Федерального уголовного суда от 21 октября с приказом уведомить сторону защиты до 4 ноября о передаче дела в суд прокурор Кьоли официально ответил, что дело будет передано в декабре 2019 года. "Сегодня, в последний рабочий день перед рождественскими и новогодними праздниками, то есть в последний возможный день декабря, прокурор Кьоли передал дело в суд", - отметила пресс-служба экс-депутата.

В сообщении подчеркивается, что "не Мартыненко затягивает рассмотрение дела, а все участники этой многолетней травли пытаются перенести друг на друга ответственность за потраченное время и бюджетные средства как в Швейцарии, так и в Украине".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины, обвиняя их как членов преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.

Теги: #швейцария #дело #мартыненко #суд
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