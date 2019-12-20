В СНБО нацелены на создание не громоздкой, но патриотичной системы терробороны

В Украине будет создана мощная система территориальной обороны, которая охватит все слои населения, заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБ) Михаил Коваль.

"Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - сказал Коваль в интервью АрмияInform.

Коваль сообщил, что количество бригад теробороны будет определяться в соответствии с особенностями области, в которой они будут создаваться. В частности, в Киеве планируется создать две такие бригады.

По его словам, к системе территориальной обороны будут привлекаться граждане всех возрастов - от совсем молодых до пожилых людей, и государство будет стимулировать граждан для участия в ней. "Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности, молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям", - подчеркнул замсекретаря СНБО.

Структура теробороны "не будет громоздкой, и станет очень патриотической", отметил Коваль, а в совершенствовании ее системы учтен опыт стран-членов НАТО. "Мы учтем все, включая выпускные курсы военных лицеев и территориальные общины, которые будут содержать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после того подавать в Верховную Раду Украины, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты", - рассказал он.

Как сообщалось, Коваль, согласно решению СНБО от 7 декабря, определен ответственным за совершенствование системы территориальной обороны Украины. С 25.03.2014 года по 03.07.2014 года он был исполняющим обязанности министра обороны Украины