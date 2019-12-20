События

16:42 20.12.2019

Полиция открыла дело и задержала трех граждан Беларуси из-за потасовки с правоохранителями в центре Киева

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Полиция Киева задержала троих граждан Республики Беларусь и открыла дело по факту столкновения в пятницу на ул.Крещатик, в результате которого пострадали 4 правоохранителя.

"По данному факту следственным отделом Печерского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны трое граждан Республики Беларусь", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщалось, сегодня на ул.Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку, сообщила пресс-служба полиции Киева.

В управление полиции было доставлено 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставление объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #белорусы #полиция #столкновения
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