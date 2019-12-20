Полицейские уже отработали более полутысячи игорных заведений во всех областях Украины

Мобильные группы, в состав которых входят представители территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают отработку на всей территории Украины.

"По состоянию на 15:00 пятницы работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции в пятницу днем.

В полиции обратились к гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать об этом по спецлинии "102".

Ранее в пятницу министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16.00 20 декабря должны прекратить деятельность игорных заведений.