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14:26 20.12.2019

Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

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Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

Ожидание деталей договоренностей накануне в Берлине по газу между ЕС, Россией и Украиной еще продлится некоторое время, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что заместитель председателя (Европейской комиссии Марош - ИФ) Шефчович объявил вчера о принципиальном согласии по транзиту газа в Европейский союз, подтвержденном также российской и украинской делегациями", - сказал пресс-секретарь, отвечая на просьбу прокомментировать итог трехсторонней встречи по газу.

Он сослался на заявление Шефчовича по итогам консультаций, что это "прекрасная новость для Европы и ее партнеров".

"Достигнутое вчера соглашение включает главные положения для транспортировки газа в Европу с 1 января 2020 года. Теперь нужно будет дать ему оценки на политическом уровне в России и Украине. Европейский союз надеется, что это соглашение будет быстро ратифицировано", - отметил Макфи.

Он сказал, что у него нет ответа на вопрос, почему консультации продолжились в Минске, но Шефчович, по его словам, поддерживает контакты с обеими сторонами по мере завершения процесса.

Представитель ЕК также сообщил, что не может сказать о сроке, на которое будет заключаться соглашение. Но подтверждает, что вчерашние договоренности включали объемы, тарифы и всё, что касается арбитража и судебных действий между Украиной и Россией.

Теги: #газ #переговоры #ес
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