ГБР завершило расследование дела о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование уголовного производства по факту хулиганских действий народного депутата Украины VIII созыва (группа "Воля народа"), бизнесмена Максима Микитася", сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале в пятницу.

Директор ГБР проинформировал, что сейчас нардепу Микитасю предоставлены материалы на ознакомление. После этого уголовное производство с обвинительным актом будет направлено в суд.

"Кстати, этот самый депутат фигурирует еще в нескольких уголовных производствах ГБР - следственные действия продолжаются. Убежден, результат не заставит себя долго ждать, и всем его действиям будет дана объективная правовая оценка", - написал Труба.