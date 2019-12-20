Новейший американский корабль Starliner успешно вышел на орбиту

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing, разрабатываемый для перспективных пилотируемых полетов американских астронавтов, в пятницу после отделения от ракеты-носителя Atlas V успешно выведен на орбиту, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 МСК) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта вторая ступень носителя - блок Centaur вывел корабль на суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 км и перигеем 72,8 км. После отделения от нее корабль начал серию самостоятельных маневров по переходу на расчетную орбиту для сближения с Международной космической станций (МКС).

На борту корабля в качестве пассажира находится женщина-манекен по имени Rosie ("Роузи"), одетая в синий рабочий комбинезон, и с красной банданой в белый горошек на голове. Она оснащена многочисленными датчиками для слежения за ее "самочувствием" во время полета.

В ходе испытательного полета корабль Starliner должен будет 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться со станцией, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты питания для экипажа. В составе МКС он пробудет восемь дней. 28 декабря после расстыковки и схождения с орбиты американская спускаемая капсула впервые совершит мягкую наземную посадку. Она должна будет приземлиться на парашютах на территории полигона "Уайт Сэндс" NASA в штате Нью-Мексико.

"Полет станет важнейшим шагом на пути к осуществлению запусков астронавтов NASA в космос на борту американских кораблей с американской земли", - подчеркнули в агентстве накануне старта.

В случае успешного полета космический корабль Starliner будет сертифицирован NASA для проведения пилотируемого полета. "Результаты испытания будут использованы для сертификации новой транспортной системы для экипажей компании Boeing для полетов астронавтов на МКС и их возращения", - отметили в NASA.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.