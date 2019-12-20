События

14:21 20.12.2019

Новейший американский корабль Starliner успешно вышел на орбиту

3 мин читать
Новейший американский корабль Starliner успешно вышел на орбиту

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing, разрабатываемый для перспективных пилотируемых полетов американских астронавтов, в пятницу после отделения от ракеты-носителя Atlas V успешно выведен на орбиту, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 МСК) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта вторая ступень носителя - блок Centaur вывел корабль на суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 км и перигеем 72,8 км. После отделения от нее корабль начал серию самостоятельных маневров по переходу на расчетную орбиту для сближения с Международной космической станций (МКС).

На борту корабля в качестве пассажира находится женщина-манекен по имени Rosie ("Роузи"), одетая в синий рабочий комбинезон, и с красной банданой в белый горошек на голове. Она оснащена многочисленными датчиками для слежения за ее "самочувствием" во время полета.

В ходе испытательного полета корабль Starliner должен будет 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться со станцией, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты питания для экипажа. В составе МКС он пробудет восемь дней. 28 декабря после расстыковки и схождения с орбиты американская спускаемая капсула впервые совершит мягкую наземную посадку. Она должна будет приземлиться на парашютах на территории полигона "Уайт Сэндс" NASA в штате Нью-Мексико.

"Полет станет важнейшим шагом на пути к осуществлению запусков астронавтов NASA в космос на борту американских кораблей с американской земли", - подчеркнули в агентстве накануне старта.

В случае успешного полета космический корабль Starliner будет сертифицирован NASA для проведения пилотируемого полета. "Результаты испытания будут использованы для сертификации новой транспортной системы для экипажей компании Boeing для полетов астронавтов на МКС и их возращения", - отметили в NASA.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

Теги: #сша #космос #корабль #nasa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:12 20.12.2019
Минцифры совместно со Startup Grind Kyiv и USAID выбрало 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Минцифры совместно со Startup Grind Kyiv и USAID выбрало 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

07:49 20.12.2019
Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате

Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате

06:45 20.12.2019
Палата представителей США одобрила соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

Палата представителей США одобрила соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

04:43 20.12.2019
Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

14:59 19.12.2019
Визит в Украину госсекретаря США Помпео запланирован на начало января 2020 года – Ермак

Визит в Украину госсекретаря США Помпео запланирован на начало января 2020 года – Ермак

10:21 19.12.2019
Ельченко уволен с поста постпреда Украины в ООН и назначен послом в США – указы

Ельченко уволен с поста постпреда Украины в ООН и назначен послом в США – указы

07:06 19.12.2019
Трамп уверен в том, что он останется у власти, несмотря на импичмент, объявленный Палатой представителей

Трамп уверен в том, что он останется у власти, несмотря на импичмент, объявленный Палатой представителей

04:30 19.12.2019
Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

04:07 19.12.2019
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

02:09 19.12.2019
Пятый за неделю высокопоставленный сотрудник Пентагона покидает свой пост

Пятый за неделю высокопоставленный сотрудник Пентагона покидает свой пост

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко за отмывание EUR2,8 млн

Конституционный суд отказал Шевчуку в возобновлении на должности судьи КС

Зеленский: Мы знаем, кто стоит за провалом голосования о легализации игорного бизнеса, и с сегодняшнего дня закрываем все игорные залы

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

В СБУ заявляют, что "нанесли сокрушительный удар" по игорному бизнесу, который "крышевали" правоохранители

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко за отмывание EUR2,8 млн

Конституционный суд отказал Шевчуку в возобновлении на должности судьи КС

Зеленский: Мы знаем, кто стоит за провалом голосования о легализации игорного бизнеса, и с сегодняшнего дня закрываем все игорные залы

ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

ГБР завершило расследование дела о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

Рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в убийстве Шеремета врача Кузьменко перенесено из-за неявки прокуроров

В Нотр-Даме впервые со времен Великой французской революции не будет рождественской мессы

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

В СБУ заявляют, что "нанесли сокрушительный удар" по игорному бизнесу, который "крышевали" правоохранители

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА