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13:51 20.12.2019

Рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в убийстве Шеремета врача Кузьменко перенесено из-за неявки прокуроров

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Рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в убийстве Шеремета врача Кузьменко перенесено из-за неявки прокуроров

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест врача-волонтера Юлии Кузьменко, которая по версии следствия является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, адвокат настаивает на немедленном проведении заседания ввиду необоснованности ареста.

Киевский апелляционный суд в пятницу должен был рассмотреть апелляцию защиты Кузьменко на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, однако на заседание не пришли представители прокуратуры, из-за чего заседание было отложено до 24 декабря.

"Оказывается, из тысячи прокуроров в Украине никто не смог прийти на заседание, все заняты", - сказал адвокат Кузьменко Владислав Добош в видеобращении на своей странице в Фейсбук.

Адвокат подчеркнул, что он не собирается покидать зал судебного заседания и требует рассмотрения апелляции 20 декабря, как было назначено ранее. При этом Добош заверил, что его подзащитная невиновна в инкриминируемом ей преступления, и у защиты есть доказательства, которые подтверждают это.

Именно эти факты, а также непосредственное алиби Кузьменко адвокат и хотел предоставить апелляционному суду для изменения меры пресечения.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Теги: #шеремет #клименко #суд #следствие
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