В Нотр-Даме впервые со времен Великой французской революции не будет рождественской мессы

В Соборе Парижской Богоматери впервые за два с лишним столетия не будут проводить ночную рождественскую службу, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

"Первый раз со времен Великой французской революции в Нотр-Даме не будет проходить полуночной мессы", - заявил настоятель собора Патрик Шове.

По данным агентства, рождественская служба перенесена в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь Парижа близ Лувра.

Как отмечается, в церковь будут перенесены некоторые элементы собора, в частности, знаменитая готическая скульптура Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая чудом уцелела после пожара.

Службу проведет в полночь 24 декабря настоятель собора. Месса будет сопровождаться песнопениями в исполнении хора Нотр-Дама.

Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до следующего года.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.