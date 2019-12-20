События

13:16 20.12.2019

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

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ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в спортивном клубе "5 элемент" в Киеве и по ряду других адресов в рамках расследования уголовных производств по "Ленинской кузне" и "ситуативной комнате", в которых фигурирует народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"ГБР в пятницу проводит обыски в "5 элементе" и еще по некоторым адресам", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом она уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко – о купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента.

Оперативное сопровождение обысков обеспечивают сотрудники СБУ.

Теги: #гбр #порошенко #производства #обыски
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