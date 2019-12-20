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13:11 20.12.2019

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного

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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного

Незаконные вооруженные формирования с начала суток пятницы два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 оккупанты дважды открывали огонь на Донецком направлении. Так, после полуночи почти одновременно они из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начали обстреливать наши позиции в районах Невельского и Славного. Первый обстрел продолжался 40, а второй - 50 минут", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве в пятницу.

Отмечается, что учитывая плотность огня, а также имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, в обоих случаях военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику.

"По имеющейся информации, потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, существенно увеличенено количество преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск против местного населения.

"В частности, 16 декабря военнослужащие 1 АК ограбили одно из предприятий, которое имеет автомобильную и сельскохозяйственную технику, для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования с целью собственного обогащения. В то же время для недопущения проявлений гражданского неповиновения российские оккупационные администрации усилили административно-полицейский режим", - сказал Гуцуляк.

Кроме того, с 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области. Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого "МВД" путем проверки наличия местных жителей по местам прописки.

"Российская оккупационная администрация оправдывает такие действия необходимостью выявления и противодействия "украинским диверсантам", - отметили в Минобороны.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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