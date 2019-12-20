В результате потасовки на Крещатике пострадали четверо правоохранителей – полиция

В Киеве в управление полиции доставили 8 человек для дачи объяснений и установления всех обстоятельств столкновения в пятницу на ул.Крещатике, в результате которого пострадали 4 правоохранителя, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня на ул.Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ, кроме того, один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

"В настоящее время в управление полиции доставлено 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставление объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью", - сообщили в полиции.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.