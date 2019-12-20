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12:42 20.12.2019

Мэру Обухова сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО - СБУ

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Мэру Обухова сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО - СБУ

 В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета на незаконном отчуждении земельного участка, принадлежащего к коммунальной собственности, что нанесло государству ущерб на сумму более 4 млн грн.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов и членами исполкома горсовета. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности громады один гектар земли", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива участок земли чиновники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была идти на счета чиновников.

"Из-за действий злоумышленников более 500 граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно изъятый земельный участок наложен арест", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, сообщено о подозрении.

Мэром Обухова с 2012 года является Александр Левченко.

Теги: #мэр #земля #сбу #подозрение #обухов
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