Подозреваемый в убийстве Шеремета ветеран АТО Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

Музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко (Riffmaster) подал иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку и первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля и о защите чести и достоинства.

"В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подан иск к должностным лицам, которые опозорили его репутацию", - написал адвокат Антоненко Святослав Жерновников на своей странице в Фейсбуке, прикрепив фото искового заявления.

В заявлении указывается, что во время брифинга правоохранителей касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета было полностью проигнорировано норму по принципу презумпции невиновности, а также принцип чести и достоинства гражданина и человека.

"В ходе проведения указанного брифинга было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст.62 Конституции Украины, п.10 ст7 УПК Украины, и полностью уничтожен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины", - говорится в заявлении.

Так, ответчиками в иске указаны Аваков, Зеленский, Рябошапка и Коваль. Третьим лицом значится телеканала "Украина".

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.