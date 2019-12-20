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11:57 20.12.2019

Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

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Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

 Премьер-министр Алексей Гончарук призывает фракцию "Слуга народа" сохранять спокойствие и не вестись на провокации.

"Я хочу обратиться к фракции "Слуга народа". Друзья, не видитесь на провокации. Нам достался сложный бюджет. Закрывать год с чужим бюджетом – это сложно. Это нужно понимать", - сказал Гончарук в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.

Он отметил, что сейчас сложный период, а "закрывать год" всегда сложно.

"Сейчас нас с вами стараются максимально качать для того, чтобы мы с вами сорились, искали недоразумение, не доверяли друг другу. Я призываю вас сохранять спокойствие, на самом деле все очень неплохо", - добавил он.

Теги: #бюджет #гончарук #слуга_народа
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