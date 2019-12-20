События

11:53 20.12.2019

Мужчина, устроивший стрельбу на Лубянке в Москве, - в прошлом бизнесмен и снайпер-любитель

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Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, по версии правоохранительных органов устроивший стрельбу на Лубянке, пытался заниматься бизнесом и значился среди призеров ДОСААФ по практической стрельбе.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", Манюров получил статус индивидуального предпринимателя (ИП) в 2014 году. Он оказывал услуги в области права, а также консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. При этом Манюров исправно и в срок оплачивал все госпошлины, связанные с деятельностью ИП.

Однако позднее мужчина прекратил заниматься бизнесом. Манюров самостоятельно подал заявление о закрытии ИП в межрайонную инспекцию налоговой службы N5 в Подольске.

Кроме того, Евгений Манюров указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призеров по практической стрельбе: он занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона".

В Московском стрелковом клубе "Интерфаксу" сообщили, что не располагают более подробной информацией об участниках состязаний.

Манюрову было 39 лет, он жил в пятиэтажке на окраине подмосковного Подольска.

Накануне ФСБ сообщило, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.

Теги: #стрельба #рф #фсб
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