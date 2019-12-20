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11:49 20.12.2019

Речь о возобновлении ж/д сообщения с ОРДЛО пока не идет - замглавы МИД Украины

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Речь о возобновлении ж/д сообщения с ОРДЛО пока не идет - замглавы МИД Украины

 Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что о возобновлении железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей пока речь не идет.

"О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехстороння контактная группа, она над этим работает", - сказал он, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству в Киеве в пятницу.

На вопрос о том, когда будут открыты дополнительные пункты пропуска в Золотом, Счастье и Демино-Александровске, замминистра сказал, что готовность Украины в этом вопросе есть, однако это надо согласовать с другой стороной конфликта.

"Это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны, потому что с нашей стороны готовность есть", - пояснил Боднар.

Как сообщалось, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Теги: #боднар #желдорога #ордло #мид
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