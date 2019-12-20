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11:15 20.12.2019

Рябошапка: в Офисе генпрокурора смогут работать 610 прокуроров, доказавших свою профессиональность и добропорядочность

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Рябошапка: в Офисе генпрокурора смогут работать 610 прокуроров, доказавших свою профессиональность и добропорядочность

Третий завершающий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины закончился в четверг, 19 декабря, сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

"По результатам написания практической задачи и собеседования по решению кадровых комиссий 610 прокуроров успешно прошли третий этап аттестации, 154 - неуспешно, 5 - не появились. К этому этапу было допущено 769 прокуроров ГПУ, которые удачно прошли два предыдущих этапа аттестации", - сообщается на сайте Генпрокуратуры в пятницу.

Комментируя результаты аттестации, Рябошапка отметил: "Собеседование и проверка на добропорядочность, пожалуй, самый важный этап аттестации - поскольку обществу нужны честные и профессиональные прокуроры, живущие по средствам и работающие по закону для защиты прав людей и бизнеса. Считаю, что с помощью экспертов, делегированных международными организациями, кадровые комиссии сделали колоссальную работу и выбрали достойных прокуроров. Однако мы будем дальше внимательно отслеживать все сигналы о добродетели этих прокуроров и при необходимости принимать законные решения. Нулевая толерантность к коррупции в Офисе Генерального прокурора".

Согласно информации, 1083 прокурора Генпрокуратуры Украины до 15 октября этого года подали заявления о намерении пройти аттестацию и из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

Реформа прокуратуры в Украине началась по аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры и включает в себя не только проверку прокуроров, но и создание Офиса генерального прокурора с оптимальной структурой, набор новых прокуроров, постоянное обучение в тренинговом центре, новые политики и правила, которые должны сделать работу прокурора более эффективной. Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году.

Теги: #рябошапка #прокуроры #кадры #гпу
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